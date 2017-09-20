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Порошенко: Россия удерживает 16 украинских политзаключенных
20.09.2017 21:30

Порошенко: Россия удерживает 16 украинских политзаключенных

Вопрос освобождение украинских заложников в рамках выполнения Минских соглашений зашел в тупик. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду, 20 сентября.

"Вопрос освобождения заложников в рамках Минского процесса зашел в тупик. Список украинских заложников постоянно растет. Людей постоянно захватывают. Единственной их виной является проукраинская позиция", - сказал он.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Российская Федерация продолжает удерживать 16 украинских политзаключенных на своей территории. Самыми известными из них являются режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко призвал страны, которые являются членами Организации Объединенных Наций, признать Голодомор в Украине в 1932-1933 годах актом геноцида.

Теги материала: Украина, Петр Порошенко, политзаключенные, Минские соглашения, обмен, пленные, ООН, Генассамблея
Новости СМИ2
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