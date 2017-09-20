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Луценко назвал возможную причину отключения сигнализации в лагере "Виктория"
20.09.2017 21:20

Луценко назвал возможную причину отключения сигнализации в лагере "Виктория"

Сигнализация в детском лагере "Виктория" в Одессе была отключена в связи с поиском лицензированной охранной пожарной фирмы, которая дала бы больший откат. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Эспрессо.

Он отметил, что данная версия следствия основной, но не окончательной.

Также генеральный прокурор напомнил, что в резервуаре не было воды в течение всего лета. Сотрудники пожарной службы не единожды делали предписания об устранении указанной и других серьезных недостатков противопожарной безопасности.

"Согласно действующему законодательству, эти предписания не влекут за собой никакой ответственности. Человек, который получает эти предписания, сам должен установить сроки устранения недостатков", - объяснил он.

Отмечается, что в этом случае директор лагеря разработал такой план до конца 2017 года. Луценко добавил, что планирует изучить происшествие в комплексе.

"Можно ли было строить эти дома именно из этого материала, в такой конструкции, древесина была ли достаточно пропитана специальным антипожарным веществом или только сверху покрыта, почему не было распылителей воды и тревожных кнопок в спальных помещениях", - уточнил он.

Также генеральный прокурор пообещал, что всех причастных к трагедии привлекут к ответственности.

"Мы хотим изучить вопрос, почему разрешение на строительство дали за день до приема в эксплуатацию", - добавил генпрокурор.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям не проводили осмотр детских лагерей.

Теги материала: ГПУ, Юрий Луценко, Одесса, пожар, детский лагерь, расследование, сигнализация
Новости СМИ2
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