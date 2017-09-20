Луценко назвал возможную причину отключения сигнализации в лагере "Виктория"

MIGnews.com.ua

Сигнализация в детском лагере "Виктория" в Одессе была отключена в связи с поиском лицензированной охранной пожарной фирмы, которая дала бы больший откат. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Эспрессо .

Он отметил, что данная версия следствия основной, но не окончательной.

Также генеральный прокурор напомнил, что в резервуаре не было воды в течение всего лета. Сотрудники пожарной службы не единожды делали предписания об устранении указанной и других серьезных недостатков противопожарной безопасности.

"Согласно действующему законодательству, эти предписания не влекут за собой никакой ответственности. Человек, который получает эти предписания, сам должен установить сроки устранения недостатков", - объяснил он.

Отмечается, что в этом случае директор лагеря разработал такой план до конца 2017 года. Луценко добавил, что планирует изучить происшествие в комплексе.

"Можно ли было строить эти дома именно из этого материала, в такой конструкции, древесина была ли достаточно пропитана специальным антипожарным веществом или только сверху покрыта, почему не было распылителей воды и тревожных кнопок в спальных помещениях", - уточнил он.

Также генеральный прокурор пообещал, что всех причастных к трагедии привлекут к ответственности.

"Мы хотим изучить вопрос, почему разрешение на строительство дали за день до приема в эксплуатацию", - добавил генпрокурор.