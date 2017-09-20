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Порошенко призвал страны-члены ООН признать голодомор в Украине геноцидом
20.09.2017 21:10

Порошенко призвал страны-члены ООН признать голодомор в Украине геноцидом

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны, которые являются членами Организации Объединенных Наций, признать Голодомор в Украине в 1932-1933 годах актом геноцида. Такое заявление он сделал во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду, 20 сентября, в Нью-Йорке.

"Организация Объединенных Наций всегда играла ведущую роль в обеспечении того, чтобы преступления прошлого никогда не могли повториться. Я призываю все государства-члены ООН принять собственное историческое решение о признании Голодомора актом геноцида", - сказал он.

Порошенко напомнил, что 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН совпадает с 85 годовщиной Голодомора.

"Это был искусственный голод в Украине в 1932-1933 годах, организованный тоталитарным режимом Сталина, который привел к гибели от 7 до 10 млн украинцев", - подчеркнул президент.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас есть все основания говорить о том, что украинская экономика восстанавливается.

Теги материала: Украина, Голодомор, Петр Порошенко, ООН, Генассамблея, геноцид
Новости СМИ2
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