Порошенко призвал страны-члены ООН признать голодомор в Украине геноцидом

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны, которые являются членами Организации Объединенных Наций, признать Голодомор в Украине в 1932-1933 годах актом геноцида. Такое заявление он сделал во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду, 20 сентября, в Нью-Йорке.

"Организация Объединенных Наций всегда играла ведущую роль в обеспечении того, чтобы преступления прошлого никогда не могли повториться. Я призываю все государства-члены ООН принять собственное историческое решение о признании Голодомора актом геноцида", - сказал он.

Порошенко напомнил, что 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН совпадает с 85 годовщиной Голодомора.

"Это был искусственный голод в Украине в 1932-1933 годах, организованный тоталитарным режимом Сталина, который привел к гибели от 7 до 10 млн украинцев", - подчеркнул президент.