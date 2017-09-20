Порошенко заявил, что экономика Украины восстанавливается

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас есть все основания говорить о том, что украинская экономика восстанавливается. Об этом глава государства сообщил, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 20 сентября, в Нью-Йорке.

"Полтора года назад экономическая ситуация в Украине была настолько сложной, что мы могли лишь мечтать о макроэкономической стабилизации. Теперь у нас есть все основания заявить об экономическом восстановлении", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что среди ключевых приоритетов повестки дня ООН у Украины находятся области развития 2030, включая обеспечение стабильных энергопоставок, обеспечение продовольственной безопасности, содействие развитию инноваций и стабильной инфраструктуры, а также введение эффективной системы здоровья, доступного образования и достойного труда.

"Несмотря на серьезные расходы на оборону, которые достигают более 5% ВВП, Украина продолжает осуществлять фундаментальную трансформацию - бороться с коррупцией, проводить судебную и правоохранительную реформы, вводить децентрализацию, улучшать бизнес-возможности", - отметил президент.

Он добавил, что объединяющей силой Украины и ООН должно стать укрепление мира и содействие укреплению безопасности.

"Я уверен, что ни одна страна не в состоянии самостоятельно достигнуть устойчивого развития без стойкого мира и безопасности, поэтому укрепление мира и содействие укреплению безопасности должно стать решительной и объединяющей силой наших совместных усилий по достижению Целей устойчивого развития", - резюмировал президент.