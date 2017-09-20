Луценко рассказал, что грозит Саакашвили за незаконное пересечение границы

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обязан выплатить штраф за то, что незаконно пересек государственную границу Украины. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Интерфакс-Украина.
"Это административное нарушение, за него Саакашвили нужно заплатить штраф и оформить документы на пребывание в Украине", - сказал он.
Луценко напомнил, что дело третьего президента Грузии рассматривают в суде Львовской области, где будет принято законное решение.
Также он отметил, что люди, которые давали Саакашвили советы и организовали его незаконное пересечение государственной границы, попадают под уголовную ответственность.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили снимает квартиру в центре Киева около Майдана Независимости.