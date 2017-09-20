Порошенко заявил, что КНДР могли оказать внешнюю помощь с ядерной программой

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН провести детальное расследование возможной внешней помощи Северной Корее в разработке ядерных и ракетных программ. Об этом он заявил во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду, 20 сентября, в Нью-Йорке.

"Позвольте мне подтвердить призыв Украины к Совету безопасности ООН провести детальное расследование по разработке ядерных и ракетных программ Северной Кореи с целью выявления любой возможной внешней помощи Пхеньяну в этой сфере", - сказал он.

Порошенко отметил, что Украина остается решительным сторонником глобального нераспространения и разоружения.

"Именно поэтому, мы строго осуждаем ядерные испытания и многократные запуски баллистических ракет, осуществленные Северной Кореей", - подчеркнул он.

Кроме того, президент напомнил, что Украина выступает за усиление мер, которые направлены на возвращение Корейской народно-демократической республики в международно-правовое поле.

"Мы решительно выступаем за усиление мер, направленных на прекращение незаконной деятельности Пхеньяна и возвращение Северной Кореи в международно-правовое поле", - указал Порошенко.