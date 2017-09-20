Порошенко: Смерть жертв рейса MH17 на совести России

MIGnews.com.ua

Украина сделает все возможное, чтобы лица, которые причастны к катастрофе Boeing 777 рейса MH17, были привлечены к ответственности. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду, 20 сентября.

"Три года назад мир был ошеломлен тем, что в небе над Донбассом был сбит рейс Малайзийских авиалиний MH17 с 298 людьми на борту. Украина решительно настроена делать все возможное для привлечения к ответственности всех причастных к этому массовому убийству", - сказал он.

Президент сообщил, что в настоящее время продолжается проведение технического и уголовного расследования данной трагедии, в результате которых были выявлены конкретные детали.

"Те, кто стоял за этим ужасным преступлением, прибыли из России. Ракета была доставлена из России. Смерть жертв рейса MH17 на совести России", - указал он.

Порошенко подчеркнул, что пять стран, входящие в Совместную следственную группу, приняли решение о привлечении к ответственности виновных за гибель пассажиров MH17 в рамках правовой системы Нидерландов.