Порошенко: Представители агрессора не могут быть членами миротворческой миссии

MIGnews.com.ua

Мандат миротворческой миссии Организации Объединенных Наций должен распространяться на всю оккупированную территорию Донбасса, в том числе границу Украины и Российской Федерации. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду, 20 сентября, в Нью-Йорке.

"Убеждены, что полноценная миротворческая операция ООН является единственным эффективным решением для деэскалации, защиты народа Украины и для приближения нас к политическому урегулированию. Миротворцы и их мандат должны покрывать всю оккупированную территорию, включая российско-украинскую государственную границу. Это обязательное условие", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что принцип беспристрастности должен являться основой миротворческой миссии на Донбассе, поэтому в ней не должно быть представителей Российской Федерации.

"В такой миссии не место для представителей агрессора. Они не могут быть ее частью по определению. Подчеркиваю, что любое злоупотребление миротворческими инструментами ООН является неприемлемым", - добавил он.

Помимо этого, президент указал, что последнее предложение России касательно введения миротворцев подтверждает желание агрессора заморозить конфликт. Он отметил, что Российская Федерация является самой большой угрозой международной безопасности, а не контрибутором.

"Последнее гибридное "миротворческое предложение" от Москвы является еще одним примером подлинных амбиций России, которая стремится легализовать своих марионеток и заморозить конфликт навсегда", - заявил Порошенко.

Он призвал страны, являющиеся членами ООН, подтвердить верность принципам уважения суверенитета и территориальной целостности.

"Когда была создана ООН, она была создана для поддержания в мире безопасности на основе принципов уважения суверенитета и целостности всех. Нации-основательницы – среди них и Украина – хотели сделать такой мир, где суверенные права на свободу выбора уважались бы. Так же как и принцип пяти постоянных (членов Совета безопасности – ИФ) функций поддержания мира и безопасности. Этот принцип был вопиющим образом нарушен в моей собственной стране одной из пяти постоянных членов. Этот принцип, который должен быть подтвержден любыми имеющимися инструментами и средствами", - резюмировал Порошенко.