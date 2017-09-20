Порошенко: Россия сознательно избрала тактику усиления человеческих страданий

MIGnews.com.ua

Кремль сознательно выбрал тактику усиления человеческих страданий через преследования украинцев и крымских татар на территории оккупированного Крыма. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду, 20 сентября, в Нью-Йорке.

"Трехлетняя война с Россией - это 10 тысяч убитых, 7% оккупированной украинской территории, 20% украинской экономики и промышленного производства - захваченной, уничтоженной или просто украденной. Однако наиболее жуткими этой ситуации является то, что Кремль сознательно избрал тактику усиления человеческих страданий. Оккупированный крымский полуостров, в соответствии с замечаниями активистов по правам человека, превратился в территорию репрессий", - сказал он.

Президент добавил, что те, кто "не согласен с Кремлем, теряют свободы и даже жизни " в оккупированном Крыму.

"Украинцы и крымские татары арестовываются, если используют социальные сети, как в отношении фермера Владимира Балуха в декабре 2016 года, который просто украинский национальный флаг повесил на своем жилье", - подчеркнул Порошенко.