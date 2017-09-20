Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе

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Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям не проводили осмотр детских лагерей. Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в программе "Большое интервью" на телеканале NewsOne.

"Государственную службу по чрезвычайным ситуациям не было допущено до проверки этих объектов и на протяжении последних трех лет их не привлекают, это не обязательно со стороны представителей местной власти", - сказал он.

Также Шкиряк добавил, что в Кабинете министров Украины возобновили возможность проверять, в первую очередь, детские учреждения на пожарную безопасность.

Помимо этого, он указал, что пожар, который произошел в детском лагере "Виктория" в Одессе, имеет коррупционный оттенок.

Он также добавил, что происшествие в детском лагере "Виктория" имеет коррупционный оттенок.