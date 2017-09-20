Порошенко и Макрон скоординировали позиции по размещению миротворцев на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Нью-Йорке, где обсудил ситуацию на Донбассе и подходы к реализации инициативы по введению миротворцев ООН на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Главы государств скоординировали позиции касательно работы в рамках Нормандского формата, которая будет продолжаться в дальнейшем. Также президенты обратили внимание на важность обеспечения соблюдение режима тишины и достижение прогресса в вопросе освобождения заложников.
Порошенко выразил благодарность супруге президента Франции Брижит Макрон за поддержку, которую она оказала семье украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в Российской Федерации.
Кроме того, президенты обсудили экономические вопросы двусторонней повестки дня.
Порошенко возобновил приглашение Макрону совершить визит в Украину в удобное для него время.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко призвал генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша направить в Украину миссию по технической оценке.