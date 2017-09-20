Порошенко и Макрон скоординировали позиции по размещению миротворцев на Донбассе

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Нью-Йорке, где обсудил ситуацию на Донбассе и подходы к реализации инициативы по введению миротворцев ООН на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Главы государств скоординировали позиции касательно работы в рамках Нормандского формата, которая будет продолжаться в дальнейшем. Также президенты обратили внимание на важность обеспечения соблюдение режима тишины и достижение прогресса в вопросе освобождения заложников.

Порошенко выразил благодарность супруге президента Франции Брижит Макрон за поддержку, которую она оказала семье украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в Российской Федерации.

Кроме того, президенты обсудили экономические вопросы двусторонней повестки дня.

Порошенко возобновил приглашение Макрону совершить визит в Украину в удобное для него время.