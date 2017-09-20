Порошенко: Миротворцы помогут Украине восстановить справедливость

MIGnews.com.ua

Миротворцы, которых Украина призывает ввести на Донбасс, будут содействовать восстановлению суверенитета Украины, а не замораживанию конфликта. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в среду, 20 сентября, во время выступления на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, которое транслировал телеканал NewsOne.

"Развертывание миротворческой операции позволит восстановить справедливость, а не просто зацементировать оккупацию. Считаю, что справедливостью будет восстановление суверенитета Украины над своей территорией. Справедливостью будет сохранение контроля Украины над своей свободой", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Украина нуждается в помощи миротворцев Организации Объединенных Наций в связи с вооруженной агрессией, которую Российская Федерация развязала в 2014 году.