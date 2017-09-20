Порошенко призвал ООН как можно быстрее разместить миротворцев на Донбассе

Украина нуждается в помощи миротворцев Организации Объединенных Наций в связи с вооруженной агрессией, которую Российская Федерация развязала в 2014 году.
Об этом он заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на заседании Совбеза ООН, которое транслировал телеканал NewsOne.
"Наши "голубые каски" участвовали в операциях ООН во всем мире. Во многих случаях они были главным игроком, который позволил достигнуть мира - и в Балканах, и в Африке. Сегодня и нам пришло время опереться на миротворческое плечо ООН", - сказал он.
Также Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворцев на востоке Украины в максимально сжатые сроки.
"Я хочу вновь повторить свою просьбу в адрес Совета - о развертывании миротворцев на Донбассе - чем быстрее, тем лучше", - добавил он.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев полностью поддерживает усилия генерального секретаря Совета безопасности ООН Антониу Гутерриша по всеобъемлющему реформированию Организации Объединенных Наций.