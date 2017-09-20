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Порошенко призвал ООН как можно быстрее разместить миротворцев на Донбассе
20.09.2017 18:28

Порошенко призвал ООН как можно быстрее разместить миротворцев на Донбассе

Украина нуждается в помощи миротворцев Организации Объединенных Наций в связи с вооруженной агрессией, которую Российская Федерация развязала в 2014 году.

Об этом он заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на заседании Совбеза ООН, которое транслировал телеканал NewsOne.

"Наши "голубые каски" участвовали в операциях ООН во всем мире. Во многих случаях они были главным игроком, который позволил достигнуть мира - и в Балканах, и в Африке. Сегодня и нам пришло время опереться на миротворческое плечо ООН", - сказал он.

Также Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворцев на востоке Украины в максимально сжатые сроки.

"Я хочу вновь повторить свою просьбу в адрес Совета - о развертывании миротворцев на Донбассе - чем быстрее, тем лучше", - добавил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев полностью поддерживает усилия генерального секретаря Совета безопасности ООН Антониу Гутерриша по всеобъемлющему реформированию Организации Объединенных Наций.

Теги материала: Украина, ООН, Совбез, Петр Порошенко, миротворцы, Донбасс
Новости СМИ2
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