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Порошенко заявил о полной поддержке усилий генсека по реформированию ООН
20.09.2017 18:20

Порошенко заявил о полной поддержке усилий генсека по реформированию ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев полностью поддерживает усилия генерального секретаря Совета безопасности ООН Антониу Гутерриша по всеобъемлющему реформированию Организации Объединенных Наций.

Такое заявление он сделал в среду, 20 сентября во время выступления на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, которое транслирует телеканал NewsOne.

"Мы приветствуем и полностью поддерживаем усилия генерального секретаря по разработке и осуществлению эффективной и жесткой системы для реформирования ООН ", - сказал президент Украины.

Порошенко добавил, что вся система ООН, в том числе усилия по поддержанию мира крайне нуждаются в реформе, чтобы быть в курсе непредсказуемого мира.

"Именно поэтому как никогда своевременно провести оценку текущего положения вещей и изучения перспектив миротворчества ООН. Я очень надеюсь, что утвержденная нами резолюция, и мы являемся соавторами этой резолюции, позволит внести вклад в достижение успеха", - отметил он.

Порошенко уверен, что в этом вопросе есть несколько важных элементов для успеха.

"Во-первых, это действительно активная роль генерального секретаря в выполнении его обязанностей в соответствии со статьей 99 Устава ООН. Не менее важна задача защиты гражданских лиц, которая превратилась в неотъемлемую часть миротворческой деятельности ООН", - указал президент.

Кроме того, он обратил внимание на то, что обеспечению необходимого финансирования и обеспечению достаточных возможностей нужно уделять достаточное внимание. Это касается авиационных активов, передовых разведывательных и современных технологий.

"Переход от традиционного миротворчества к экономически эффективному "умному миротворчеству" давно назрел", - подытожил Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко в среду выступит с речью во время общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества в рамках визита в США.

Теги материала: Украина, Петр Порошенко, ООН, Совбез
Новости СМИ2
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