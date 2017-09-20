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Луценко: НАБУ незаконно прослушивало более 140 чиновников
20.09.2017 17:57

Луценко: НАБУ незаконно прослушивало более 140 чиновников

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины незаконно прослушивали как минимум 140 государственных служащих. Такое заявление сделал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Эспрессо.

Генеральная прокуратура Украины располагает юридическими доказательствами незаконного прослушивания.

"У меня есть юридические доказательства того, что НАБУ, получив разрешение на прослушивание 18 человек, осуществляло прослушивание более 140. Это люди из охраны президента Украины и другие чиновники из разных ветвей власти", - сказал Луценко.

Также генеральный прокурор отметил, что уже проинформировал об этой ситуации главу Национального антикоррупционного бюро Украины. Отмечается, что первые результаты по делу ожидаются через несколько месяцев.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, детективам Национального антикоррупционного бюро Украины до конца мая 2017 года должны предоставить право на самостоятельное получение информации с каналов связи и проведение следственных действий под прикрытием.

Теги материала: ГПУ, НАБУ, Юрий Луценко, прослушка
Новости СМИ2
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