Луценко: НАБУ незаконно прослушивало более 140 чиновников

MIGnews.com.ua

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины незаконно прослушивали как минимум 140 государственных служащих. Такое заявление сделал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Эспрессо .

Генеральная прокуратура Украины располагает юридическими доказательствами незаконного прослушивания.

"У меня есть юридические доказательства того, что НАБУ, получив разрешение на прослушивание 18 человек, осуществляло прослушивание более 140. Это люди из охраны президента Украины и другие чиновники из разных ветвей власти", - сказал Луценко.

Также генеральный прокурор отметил, что уже проинформировал об этой ситуации главу Национального антикоррупционного бюро Украины. Отмечается, что первые результаты по делу ожидаются через несколько месяцев.