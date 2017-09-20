Канада поддержала размещение миротворцев на всей территории ОРДЛО

MIGnews.com.ua

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд во вторник, 19 сентября, в рамках общих дебатов 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Стороны провели обсуждение актуальных вопросов украинского-канадского двустороннего сотрудничества. Также они обговорили размещение миротворческой миссии ООН на оккупированной территории Донбасса.

Климкин подчеркнул, что в случае введения миротворцев, они должны действовать на всей территории ОРДЛО, включая временно неконтролируемую часть российско-украинской границы. В свою очередь, Фриланд выразила полную поддержку указанной инициативы и подходов Украины. Канадская сторона заявила о солидарности с Украиной в условиях российской агрессии.

Кроме того, министры обсудили вопросы либерализации визового режима для украинцев и состояние подготовки рабочего визита президента Украины Петра Порошенко в Канаду 22-23 сентября.