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Грицак сообщил о 36 тысячах боевиков и российских военных на Донбассе
20.09.2017 16:34

Грицак сообщил о 36 тысячах боевиков и российских военных на Донбассе

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что на Донбассе находятся как минимум 36 тысяч боевиков и российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"До сих пор трудно поверить, что в эти дни более тридцать шесть тысяч террористов и российских солдат продолжают бесчинствовать на нашем Донбассе. Сегодня нашей общей задачей - является защита Украины от агрессора, который не только дестабилизирует ситуацию в середине нашей страны, но и сеет зерно фальшивой пропаганды за ее пределами", - сказал он.

Помимо этого, Грицак призвал мировое сообщество активно помогать Украине в преодолении российской агрессии, обеспечивать мир и стабильность в Украине и за ее пределами и в будущем.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины зафиксировали 600 случаев пыток людей со стороны боевиков на оккупированной территории Донбасса.

Теги материала: Донбасс, СБУ, Грицак, боевики, российские военные
Новости СМИ2
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