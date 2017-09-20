Супрун: Минздрав подал проект распоряжения о выплатах долгов медикам

MIGnews.com.ua

Министерство здравоохранения Украины намерено перераспределить медицинскую субвенцию для того, чтобы выплатить задолженности медикам. Об этом сообщила исполняющий обязанности главы ведомства Ульяна Супрун на брифинге в среду, 20 сентября, передает Укринформ .

"На прошлой неделе мы подали проект распоряжения Кабинета министров не только на задолженность, а даже, чтобы в будущем месяце не было долгов, - на 559 миллионов гривен резерва медицинской субвенции, чтобы мы могли покрыть долг и могли в следующем месяце покрыть все средства", - сказала она.

Супрун отметила, что по состоянию на 2017 год необеспеченность коммунальных учреждений здравоохранения фондом оплаты труда составляет 2,8 миллиарда гривен.

Также она добавила, что вопрос задолженности по выплате заработной платы врачам и другим медицинским работникам возникает каждую осень в течение последних десяти лет. Супрун считает, что для того, чтобы решить данную проблему, необходимо изменить систему финансирования.