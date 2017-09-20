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До конца года в Украине введут систему идентификации по мобильному номеру
20.09.2017 16:12

До конца года в Украине введут систему идентификации по мобильному номеру

Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития электронного управления в Украине на период до 2020 года. Такое решение было принято на заседании правительства, которое транслировал телеканал NewsOne.

В соответствующем документе предусмотрено введение системы мобильной идентификации MobileID, которую планируется реализовать до конца этого года.

"До конца 2018 года мы введем онлайн всего около 100 самых популярных услуг для граждан и бизнеса", - добавил руководитель Государственного агентства по вопросам электронного управления Александр Рыженко.

В настоящее время таких услуг всего 30. В правительстве уточнили, что одной из задач введения MobileID является наполнение Демографического реестра.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Украине до конца года введут первые элементы биометрического контроля на границе.

Теги материала: Кабмин, идентификация, мобильный, номер
Новости СМИ2
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