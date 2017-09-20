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Луценко сообщил, что ГПУ готова конфисковать еще $200 млн "денег Януковича"
20.09.2017 15:58

Луценко сообщил, что ГПУ готова конфисковать еще $200 млн "денег Януковича"

Генеральная прокуратура Украины уже готова официально объявить спецконфискации 200 миллионов долларов из средств, которые разворовал бывший президент Украины Виктор Янукович. Об этом заявил генеральной прокурор Украины Юрий Луценко на заседании парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС в Днепре, передает Укринформ.

"Через день мы официально объявляем о спецконфискации еще 200 миллионов, а через месяц - еще. Мы постоянно работаем над тем, чтобы вернуть украденные у народа деньги", - сказал он.

Генеральный прокурор Украины подчеркнул, что сейчас Генеральная прокуратура Украины уже вернула в государственный бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов. Данная сумма стала самой большой спецконфискацией в истории Европы, а, возможно, и мира.

Луценко указал, что всего Янукович нанес Украине убытки в размере 40 миллиардов долларов. Также он добавил, что ответственность должны понести все фигуранты организованной преступной группы, включая бывшего премьер-министра с сыном и профильных министров.

В настоящее время расследование завершено и переходит в стадию судебных заседаний. Генеральный прокурор отметил, что до конца года прокуратура передаст в суды дела всех фигурантов "группы Януковича", обвиняемых в финансовых преступлениях.

"Все доступные нам средства будут возвращаться в украинский бюджет. Это, по моему мнению, главный результат деятельности прокуратуры - ответственность бывших и привлечения к ответственности нынешних государственных служащих и руководителей различного уровня украинского государства", - резюмировал Луценко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, власти Швейцарии отказались передать украинской стороне золото, которое было обнаружено в одном из местных банков и принадлежит кому-то из приближенных к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу людей.

Теги материала: ГПУ, Юрий Луценко, средства, конфискация, Янукович
Новости СМИ2
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