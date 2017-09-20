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Луценко: Антикоррупционные палаты необходимо создавать в существующих судах
20.09.2017 15:06

Луценко: Антикоррупционные палаты необходимо создавать в существующих судах

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что антикоррупционные палаты необходимо создать в судах, которые уже существуют, так как это ускорит процесс наказания коррупционеров. Об этом он заявил в среду, 20 сентября, в ходе шестого заседания Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС в Днепре, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Все суды в Украине должны быть антикоррупционных, здесь я согласен с тезисами и Порошенко, и Керри. Но тратить время на создание отдельного антикоррупционного суда недопустимо, как того требуют отдельные политики", - сказал он.

Луценко указал, что до сих пор окончательный вердикт суда не был получен, хотя борьба против тех, кто боится закона, уже начата.

"Общество устало ждать результат антикоррупционной деятельности. Мы развернули борьбу против тех, кто бояться закона, но окончательного вердикта суда все еще не получаем", - подчеркнул генеральный прокурор.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко заявил о прогрессе в борьбе с коррупцией.

Теги материала: ГПУ, коррупция, суд, Юрий Луценко
Новости СМИ2
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