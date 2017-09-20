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Учения "Запад-2017": Лукашенко сообщил, когда российские войска покинут Беларусь
20.09.2017 14:38

Учения "Запад-2017": Лукашенко сообщил, когда российские войска покинут Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что российский военный контингент, принимающий участие в совместных учениях двух стран "Запад-2017", покинет белорусскую территорию и вернется в места постоянной дислокации после окончания учений.

Такое заявление он сделал во время наблюдения за завершающим этапом маневров, передает пресс-служба президента Беларуси.

"По-моему, эти гарантии уже даны много раз еще до этих учений. Надо успокоиться вашим друзьям. Передайте им: пусть живут спокойно, мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не будет трогать. Это самая большая гарантия", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко уверен, что вопрос присутствия российских войск на территории Беларуси через неделю отпадет сам собой.

"Я с удовольствием прокомментирую это спустя некоторое время, когда все войска, которые были привлечены на учения, будут в местах постоянной дислокации, в том числе и российские", - подчеркнул он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свой визит в Российскую Федерацию, в рамках которого он должен был проинспектировать российско-белорусские учения "Запад-2017".

Теги материала: Беларусь, военные учения, Лукашенко, российские военные
Новости СМИ2
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