Кабмин одобрил конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета "Укрзализныци"

MIGnews.com.ua

Кабинет министров Украины принял постановление о проведении конкурса по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".

Данное постановление приняли на заседании правительства без обсуждения. Отмечается, что постановление приняли с необходимостью доработки представителями Министерства инфраструктуры Украины в однодневный срок.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 31 августа, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в 2018 году "Укрзализныця" запустит новую паромную линию .