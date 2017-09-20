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Тетерук: Гражданам необходимо следить за избранными нардепами
20.09.2017 14:10

Эксклюзив  Тетерук: Гражданам необходимо следить за избранными нардепами  Видеорепортаж

Избиратели должны следить за народными депутатами, которых они выбрали. Такое мнение выразил народный депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в эфире телеканала NewsOne.

"Я понимаю, когда мы сейчас рассматриваем нелепые поправки, которые подала наша оппозиция, и они не наполнены смыслом. Люди не хотят слышать эти вопли ни о чем и выходят из сессионного зала. А когда вообще не посещают, тут уже вопрос больше к избирателям. Они должны более ответственно относиться к тем депутатам, которых избирали", - сказал он.

Тетерук добавил, что для того, чтобы политики работали, люди должны приходить к ним в приемные и задавать вопросы.

"Если это мажоритарщик, они должны приходить к нему в приемную задавать вопросы, почему он не ходит на работу. Если это политическая сила, также мы имеем свои общественные приемные и можно наблюдать за теми, кто не ходит и влиять на них. Потому что это должны быть взаимоотношения, должно быть фидбэк между народным депутатом и теми гражданами, которые его избирали", - подчеркнул народный депутат.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, член Комитета, народный депутат Андрей Тетерук заявил об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.

Теги материала: народный депутат, избиратели, работа, Тетерук, видео
Новости СМИ2
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