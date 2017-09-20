Полиция Испании задержала каталонских чиновников за подготовку референдума о независимости

Сотрудники испанской полиции провели рейд в девяти зданиях правительства Каталонии по делу о подготовке референдума о независимости, в результате чего задержали ряд чиновников. Об этом сообщает El Pais.
Правоохранители задержали 12 чиновников, в том числе "правую руку" вице-президента Каталонии Жозепа Марию Жове.
В свою очередь, вице-президент Каталонии Уриол Жункерас заявил, что такие действия являются посягательством на волю народа, добавив, что "подобного не случалось в западных демократиях уже десятилетия".
Президент Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон собрал экстренное заседание. Также к зданию Министерства экономики вышли несколько десятков активистов и начали выкрикивать "Они не пройдут" и "Мы все равно проголосуем".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в субботу, 16 сентября, более 700 мэров Каталонии присоединились к акции поддержки проведения референдума о независимости от Испании.