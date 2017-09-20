Полиция Испании задержала каталонских чиновников за подготовку референдума о независимости

MIGnews.com.ua

Сотрудники испанской полиции провели рейд в девяти зданиях правительства Каталонии по делу о подготовке референдума о независимости, в результате чего задержали ряд чиновников. Об этом сообщает El Pais .

Правоохранители задержали 12 чиновников, в том числе "правую руку" вице-президента Каталонии Жозепа Марию Жове.

В свою очередь, вице-президент Каталонии Уриол Жункерас заявил, что такие действия являются посягательством на волю народа, добавив, что "подобного не случалось в западных демократиях уже десятилетия".

Президент Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон собрал экстренное заседание. Также к зданию Министерства экономики вышли несколько десятков активистов и начали выкрикивать "Они не пройдут" и "Мы все равно проголосуем".