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Полиция Испании задержала каталонских чиновников за подготовку референдума о независимости
20.09.2017 13:59

Полиция Испании задержала каталонских чиновников за подготовку референдума о независимости

Сотрудники испанской полиции провели рейд в девяти зданиях правительства Каталонии по делу о подготовке референдума о независимости, в результате чего задержали ряд чиновников. Об этом сообщает El Pais.

Правоохранители задержали 12 чиновников, в том числе "правую руку" вице-президента Каталонии Жозепа Марию Жове.

В свою очередь, вице-президент Каталонии Уриол Жункерас заявил, что такие действия являются посягательством на волю народа, добавив, что "подобного не случалось в западных демократиях уже десятилетия".

Президент Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон собрал экстренное заседание. Также к зданию Министерства экономики вышли несколько десятков активистов и начали выкрикивать "Они не пройдут" и "Мы все равно проголосуем".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в субботу, 16 сентября, более 700 мэров Каталонии присоединились к акции поддержки проведения референдума о независимости от Испании.

Теги материала: Испания, Каталония, полиция, задержание, чиновники, референдум, независимость
Новости СМИ2
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