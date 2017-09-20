Верховная Рада 20.09.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

MIGnews.com.ua

В среду, 20 сентября, Верховная Рада рассмотрит законопроект относительно повышения пенсий.

Стоит отметить, что соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента. Согласно повестке дня, нардепы во втором чтении рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий.

Кроме этого, в первом чтении Рада рассмотрит внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий. Также нардепы рассмотрят изменения в Таможенный кодекс относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа; в Бюджетный кодекс относительно бюджетных назначений на обеспечение деятельности КСУ.

