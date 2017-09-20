Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Верховная Рада 20.09.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
20.09.2017 11:00

Верховная Рада 20.09.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

В среду,  20 сентября, Верховная Рада рассмотрит законопроект относительно повышения пенсий.

Стоит отметить, что соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента. Согласно повестке дня, нардепы во втором чтении рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий.

Кроме этого, в первом чтении Рада рассмотрит внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий. Также нардепы рассмотрят изменения в Таможенный кодекс относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа; в Бюджетный кодекс относительно бюджетных назначений на обеспечение деятельности КСУ.
 

Теги материала: Верховная Рада, прямая трансляция
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Верховная Рада 19.09.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
Важное
Верховная Рада 19.09.17. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
Рабинович: Порочный круг вечных "кнопкодавов" в Раде надо разрывать
Важное
Рабинович: Порочный круг вечных "кнопкодавов" в Раде надо разрывать
Рабинович требует от президента ветировать закон "Об образовании"
Важное
Рабинович требует от президента ветировать закон "Об образовании"
Геращенко закрыла заседание парламента
Важное
Геращенко закрыла заседание парламента
Верховная Рада 08.09.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
Важное
Верховная Рада 08.09.17. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
Венгерское правительство осудило украинский закон "Об образовании"
Важное
Венгерское правительство осудило украинский закон "Об образовании"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как использовать сентябрьское новолуние по максимуму: советы астролога
Эксклюзив  Как использовать сентябрьское новолуние по максимуму: советы астролога
20.09.2017
Вадим Рабинович: У власти одно правило: удержаться в креслах, а что будет с народом - неважно!
Эксклюзив  Вадим Рабинович: У власти одно правило: удержаться в креслах, а что будет с народом - неважно!
20.09.2017
Саакашвили рассказал, где остановился в Киеве
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, где остановился в Киеве
19.09.2017
Саакашвили пояснил, почему использует только авто для езды по Украине
Эксклюзив  Саакашвили пояснил, почему использует только авто для езды по Украине
19.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика