Президент Украины выступит на Генассамблее ООН

MIGnews.com.ua

В среду, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко в среду выступит с речью во время общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества в рамках визита в США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Святослава Цеголко в Facebook.

"Президент выступит на саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества", - сообщил он.

По его словам, саммит пройдет с 10:00 до 11:30 по местному времени.

"А выступление на Генассамблее ООН запланировано этого дня примерно в 11:45 по местному времени (Президент выступит девятым)", - отметил Цеголко.