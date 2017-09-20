Президент Украины выступит на Генассамблее ООН

В среду, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко в среду выступит с речью во время общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества в рамках визита в США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Святослава Цеголко в Facebook.
"Президент выступит на саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества", - сообщил он.
По его словам, саммит пройдет с 10:00 до 11:30 по местному времени.
"А выступление на Генассамблее ООН запланировано этого дня примерно в 11:45 по местному времени (Президент выступит девятым)", - отметил Цеголко.
Как сообщал MIGnews.com.uа, президент Украины Петр Порошенко назвал зарплату, которую выплачивают военнослужащим на первой линии в зоне проведения антитеррористической операции. Также Порошенко уверен, что усиление мотивации тех, кто находится на первой и второй линии соприкосновения, является важной задачей.