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Вадим Рабинович: У власти одно правило: удержаться в креслах, а что будет с народом - неважно!
20.09.2017 08:44

Эксклюзив  Вадим Рабинович: У власти одно правило: удержаться в креслах, а что будет с народом - неважно!

"Украина станет первой в мире страной, в которой человек сможет выйти на пенсию только через 2 года после смерти - потому что стажа надо аж 35 лет, средний возраст выхода на пенсию сместится до 65 лет, а средний возраст жизни у нас 63 года… Ясно, что правительство видит свою задачу в том, чтобы уменьшить население Украины по этой пенсионной "реформе". Вдумайтесь, что сотни тысяч людей у нас будут получать по 800 гривен социальной пенсии. Люди, которые честно отработали в своей стране, вместо уважения, получат по факту жизнь хуже бомжей!" Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире одного из украинских телеканалов.

"Нельзя называть реформой то, что собирается сделать наше правительство с пенсионерами. 800 тысяч человек планируют превратить в нищих, остальных за перспективу нищенской пенсии, привязанной к замороженной зарплате, заставят пахать до самой смерти. К огромному сожалению, сегодня правит не разум или желание помочь своей стране, а во главе угла стоит политика и жажда наживы. У власти теперь одно правило: "Держаться за кресло до последнего!" - и неважно, что будет с народом", - убежден народный депутат.

Политик жестко раскритиковал и медицинскую реформу.

"За всю историю мира не существовало такого эксперимента, который ставят сейчас над Украиной, и никто не видел, чтобы заезжие исполняющие обязанности министра нагло и цинично отменяли Конституцию страны. Я напоминаю, что у нас в Конституции, в 49-й статье, записано, что у нас бесплатная медицина – и вдруг какой-то пришлый волонтер объявляет, что у нас все будет иначе. И все молчат, потупив глаза, как будто никакой Конституции не существует! О содержании медицинской реформы говорить не приходится – сократить врачей, закрыть клиники и больницы, перевести все академинституты на платные операции, предложить бабушкам в селе находить в Гугл-мэпе семейных врачей, убрать "скорую помощь" и не лечить онкобольных… До какой степени национального безумия нужно дойти, чтобы в нашей стране, где и без того тяжелейшая ситуация в здравоохранении, слушать эту ахинею и рассуждать, хорошая это реформа или плохая… Это -абсолютное убийство Украины, это план уничтожения всех неимущих. Если ты не украл миллиард, не видишь на потоке, не воруешь из казны – вылечиться ты не сможешь. Пока ты здоров – работай на плантации или уезжай поднимать Польшу!", - возмутился парламентарий.

"Этой власти нужны крепкие сильные рабы, которые будут трудиться на проданной земле. Перед этим нужно не забыть вырубить лес. Мы стоим уже в такой позе перед МВФ, что нам в дальнейшем невозможно говорить о собственных интересах. Напомню, что МВФ ставит условия - принять эту убийственную пенсионную и реформу здравоохранения, ускорить приватизацию и показать конкретные результаты борьбы с коррупцией. Да еще и землю потом продать. Соглашаться на такие кабальные условия в надежде получить еще "траншик", еще миллиардик, чтобы потом загнать его в оффшоры - настоящее преступление перед народом", - резюмировал Вадим Рабинович.

Теги материала: Вадим Рабинович, реформа, медицина
Новости СМИ2
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