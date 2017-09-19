Саакашвили рассказал, где остановился в Киеве

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Бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили снимает квартиру в центре Киева около Майдана Независимости. Об этом сам политик заявил в эфире телеканала NewsOne.

Третий президент Грузии добавил, что уже видел, как рядом с его квартирой непрерывно дежурят титушки. "Люди, которые сейчас дежурят у моей квартиры на Майдане такие же титушки. Это так", - сказал он.

Кроме того, он уточнил, что планиурет остаться в Киеве еще на несколько часов, после чего поедет в Днепр, где проведет встречу с жителями города.