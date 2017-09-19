Саакашвили пояснил, почему использует только авто для езды по Украине

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что перемещается по регионам Украины только на автомобиле. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.
Такие меры связаны с тем, что у третьего президента Грузии в настоящее время нет украинского паспорта, поэтому он не может пользоваться поездами и самолетами.
"У меня же сейчас паспорта нет. Я даже на Интерсити сесть не могу, поэтому я на машине только передвигаюсь. Я прекрасно знаю, какие у нас дороги", - отметил он.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сообщил, что глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко оказала ему поддержку в непростой момент.