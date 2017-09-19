Порошенко: Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе политзаключенных

MIGnews.com.ua

Украина рассчитывает, что Европейский союз предоставит более действенную поддержку в вопросе освобождения украинских политических заключенных. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини, сообщает пресс-служба главы государства.

Помимо этого, Порошенко сообщил Могерини о развитии ситуации на Донбассе, состоянии имплементации Минских договоренностей и об инициативе Украины по развертыванию в оккупированном Донбассе миротворцев ООН, в том числе на неконтролируемом участке государственной границы Украины с Российской Федерацией.