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Порошенко: Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе политзаключенных
19.09.2017 21:34

Порошенко: Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе политзаключенных

Украина рассчитывает, что Европейский союз предоставит более действенную поддержку в вопросе освобождения украинских политических заключенных. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини, сообщает пресс-служба главы государства.

Помимо этого, Порошенко сообщил Могерини о развитии ситуации на Донбассе, состоянии имплементации Минских договоренностей и об инициативе Украины по развертыванию в оккупированном Донбассе миротворцев ООН, в том числе на неконтролируемом участке государственной границы Украины с Российской Федерацией.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой в рамках рабочего визита в Нью-Йорк.

Теги материала: Украина, Европейский союз, Петр Порошенко, Федерика Могерини, Донбасс, политзаключенные
Новости СМИ2
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