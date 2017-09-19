Саакашвили поблагодарил Тимошенко за поддержку

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Бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сообщил, что глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко оказала ему поддержку в непростой момент. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

"По отношению ко мне была совершена такая же несправедливость, как и по отношению к миллионам других украинских граждан. Она заняла правильную позицию, как и много других политиков, и поддержала меня в этой ситуации. Когда она приехала, за что я ей безмерно благодарен, она опять заплела свою косичку, чтобы ее узнали. Я очень долго просил ее, чтобы она ее заплела", - сказал он.

Также третий президент Грузии добавил, что он и Тимошенко находятся в разных партиях, и имеют разные взгляды на политику.

"Я считаю, что в украинскую политику обязательно должны прийти новые люди. Мне не нравились какие-то ее пресс-конференции. Но ее правительство дало нам оружие, как минимум не мешало, дало гуманитарную помощь", - отметил он.