Лукашенко передумал ехать в Россию на финальную часть учений "Запад-2017"

MIGnews.com.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свой визит в Российскую Федерацию, в рамках которого он должен был проинспектировать российско-белорусские учения "Запад-2017". Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

Турчинов сообщил, что часть военных учений должна состояться с 18 по 20 сентября на полигонах Калининградской, Псковской и Ленинградской областях Российской Федерации. Один из полигонов планировал посетить Лукашенко, однако в связи с вызывающим поведением российских военных в отношении граждан Беларуси он отменил визит.

"Предполагалось, что во время финальной части учений президенты Российской Федерации и Республики Беларусь совместно посетят один из полигонов на территории России. Однако вследствие роста протестных настроений в Беларуси, связанных с проведением учений "Запад-2017", и из-за вызывающего поведения российских военнослужащих по отношению к гражданам Беларуси, президент Лукашенко отменил свою поездку в Россию и принял решение наблюдать за обучением исключительно на полигоне в Белоруссии", - говорится в сообщении.