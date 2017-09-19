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Лукашенко передумал ехать в Россию на финальную часть учений "Запад-2017"
19.09.2017 21:03

Лукашенко передумал ехать в Россию на финальную часть учений "Запад-2017"

Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свой визит в Российскую Федерацию, в рамках которого он должен был проинспектировать российско-белорусские учения "Запад-2017". Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

Турчинов сообщил, что часть военных учений должна состояться с 18 по 20 сентября на полигонах Калининградской, Псковской и Ленинградской областях Российской Федерации. Один из полигонов планировал посетить Лукашенко, однако в связи с вызывающим поведением российских военных в отношении граждан Беларуси он отменил визит.

"Предполагалось, что во время финальной части учений президенты Российской Федерации и Республики Беларусь совместно посетят один из полигонов на территории России. Однако вследствие роста протестных настроений в Беларуси, связанных с проведением учений "Запад-2017", и из-за вызывающего поведения российских военнослужащих по отношению к гражданам Беларуси, президент Лукашенко отменил свою поездку в Россию и принял решение наблюдать за обучением исключительно на полигоне в Белоруссии", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, стало известно, что во время российско-белорусских военных учений "Запад-2017" боевой вертолет случайно дал залп по толпе зрителей, вследствие чего два человека госпитализированы.

Теги материала: Беларусь, учения, Лукашенко, визит, Россия
Новости СМИ2
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