Наливайченко озвучил главные причины бедности в Украине

MIGnews.com.ua

Бюджет Украины теряет большую часть средств из-за "бизнеса у власти", поэтому последний необходимо остановить. Об этом заявил лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко в программе "Большое интервью" на телеканале NewsOne.

"Для того чтобы остановить бизнес у власти и власть в бизнесе это пять миллиардов долларов ежегодно, которые перестанут воровать в офшоры или в другие свои бизнесы и дотации, и которые можно и нужно направлять в бюджет и в пенсионный фонд", - сказал он.

Кроме того, Наливайченко подчеркнул, что причиной бедности в Украине являются огромные дыры в пенсионном фонде и в бюджетном финансировании медиков и военных.