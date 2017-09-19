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Наливайченко озвучил главные причины бедности в Украине
19.09.2017 20:53

Эксклюзив  Наливайченко озвучил главные причины бедности в Украине

Бюджет Украины теряет большую часть средств из-за "бизнеса у власти", поэтому последний необходимо остановить. Об этом заявил лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко в программе "Большое интервью" на телеканале NewsOne.

"Для того чтобы остановить бизнес у власти и власть в бизнесе это пять миллиардов долларов ежегодно, которые перестанут воровать в офшоры или в другие свои бизнесы и дотации, и которые можно и нужно направлять в бюджет и в пенсионный фонд", - сказал он.

Кроме того, Наливайченко подчеркнул, что причиной бедности в Украине являются огромные дыры в пенсионном фонде и в бюджетном финансировании медиков и военных.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Верховная Рада Украины должна создать специальный трибунал в Верховном суде для объединения всех уголовных дел против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников.

Теги материала: Украина, бюджет, бизнес, бедность, Валентин Наливайченко
Новости СМИ2
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