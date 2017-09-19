Суд разрешил задержать судью, посадившего Тимошенко

MIGnews.com.ua

Разрешение на задержание бывшего судьи Печерского районного суда Киева Родиона Киреева было предоставлено Апелляционным судом Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд предоставил разрешение на задержание бывшего судьи с целью его привода для рассмотрения ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Таким образом, коллегия судей удовлетворила жалобу прокуратуры, отменив решение Деснянского районного суда Киева от 5 июля этого года, отказавшего в удовлетворении соответствующего ходатайства следователя.

Известно, что Киреев вынес приговор по "газовому делу" в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.