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Суд разрешил задержать судью, посадившего Тимошенко
19.09.2017 20:36

Суд разрешил задержать судью, посадившего Тимошенко

Разрешение на задержание бывшего судьи Печерского районного суда Киева Родиона Киреева было предоставлено Апелляционным судом Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд предоставил разрешение на задержание бывшего судьи с целью его привода для рассмотрения ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Таким образом, коллегия судей удовлетворила жалобу прокуратуры, отменив решение Деснянского районного суда Киева от 5 июля этого года, отказавшего в удовлетворении соответствующего ходатайства следователя.

Известно, что Киреев вынес приговор по "газовому делу" в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории Черноморска в Одесской области Ильичевский городской суд постановил оправдать и освободить из-под стражи фигурантов по делу "2 мая".

Теги материала: Киев, суд, задержание, Киреев
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