Саакашвили назвал двух главных врагов Украины

MIGnews.com.ua

Граждане Польши живут лучше, чем украинцы, так как там нет олигархов и коррупции. Такое мнение выразил бывший руководитель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

"В Украине уровень жизни был лучше, нежели в Польше, когда я был студентом, и это все поменялось из-за коррупции. Есть две особенности: в Польше нет олигархов и нет коррупции", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что в Украине есть "два врага: Путин и коррупция".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, бывший руководитель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили выразил надежду на то, что Соединенные Штаты Америки дадут Украине летальное оружие .