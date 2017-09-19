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Саакашвили назвал двух главных врагов Украины
19.09.2017 20:24

Эксклюзив  Саакашвили назвал двух главных врагов Украины

Граждане Польши живут лучше, чем украинцы, так как там нет олигархов и коррупции. Такое мнение выразил бывший руководитель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

"В Украине уровень жизни был лучше, нежели в Польше, когда я был студентом, и это все поменялось из-за коррупции. Есть две особенности: в Польше нет олигархов и нет коррупции", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что в Украине есть "два врага: Путин и коррупция".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, бывший руководитель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили выразил надежду на то, что Соединенные Штаты Америки дадут Украине летальное оружие.

Напомним, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прибыл под администрацию президента, чтобы попросить чиновников выдать ему документы.

Теги материала: Украина, Польша, коррупция, Михаил Саакашвили
Новости СМИ2
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