Саакашвили назвал двух главных врагов Украины

Граждане Польши живут лучше, чем украинцы, так как там нет олигархов и коррупции. Такое мнение выразил бывший руководитель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.
"В Украине уровень жизни был лучше, нежели в Польше, когда я был студентом, и это все поменялось из-за коррупции. Есть две особенности: в Польше нет олигархов и нет коррупции", - сказал он.
Кроме того, он добавил, что в Украине есть "два врага: Путин и коррупция".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, бывший руководитель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили выразил надежду на то, что Соединенные Штаты Америки дадут Украине летальное оружие.
Напомним, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прибыл под администрацию президента, чтобы попросить чиновников выдать ему документы.