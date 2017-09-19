Порошенко и Дуда обсудили вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой в рамках рабочего визита в Нью-Йорк. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время переговоров они обсудили ряд вопросов двухсторонних отношений, включая проблематику безопасности. Президенты говорили о дальнейшем развитии политического диалога на высшем уровне между двумя странами, сотрудничество в сфере энергетической безопасности и трансграничного сотрудничества.

Также на встрече были рассмотрены вопросы усиления взаимодействия между Министерствами обороны двух стран, в том числе в контексте проведения совместных учений Беларуси и Российской Федерации "Запад -2017".

Порошенко выразил благодарность Польше за неизменную поддержку в вопросе введения безвизового режима между Украиной и Европейским союзом. В свою очередь, Дуда подчеркнул, что Польша продолжает последовательно поддерживать Украину на пути к членству в Евросоюзе.

"Значительное внимание было уделено реализации Минских договоренностей, а также развитию событий на Донбассе и состоянию соблюдения прав человека в оккупированном Крыму. Президенты также обсудили вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты отдельно обсудили вопросы организации визита в Украину главы польского государства до конца этого года.