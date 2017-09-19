Саакашвили понадеялся, что США предоставят Украине летальное оружие

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Бывший руководитель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили выразил надежду на то, что Соединенные Штаты Америки дадут Украине летальное оружие. Такое заявление экс-губернатор Одесской области сделал в эфире телеканала NewsOne.

"Я надеюсь, что мы (Украина - ред.) получим летальное оружие. Я тоже ездил когда-то в конгресс Соединенных Штатов и лоббировал, ходил по комитетам, выступал на слушаниях Конгресса США. Я очень хотел, чтобы нам выдали летальное оружие. Надеюсь, что Трамп может это объявить - это первое, второе - очень важно, что они поддерживают идею борьбы с коррупцией в Украине, идею антикоррупционных судов", - сказал он.

Саакашвили добавил, что будет "бороться за это", однако надеется на поддержу международного сообщества, чтобы люди понимали, что они не одни.

"Народ Украины заслуживает поддержки, и очень важно, дабы эта поддержка была высказана", - подчеркнул он.