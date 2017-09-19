Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Саакашвили понадеялся, что США предоставят Украине летальное оружие
19.09.2017 19:44

Эксклюзив  Саакашвили понадеялся, что США предоставят Украине летальное оружие

Бывший руководитель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили выразил надежду на то, что Соединенные Штаты Америки дадут Украине летальное оружие. Такое заявление экс-губернатор Одесской области сделал в эфире телеканала NewsOne.

"Я надеюсь, что мы (Украина - ред.) получим летальное оружие. Я тоже ездил когда-то в конгресс Соединенных Штатов и лоббировал, ходил по комитетам, выступал на слушаниях Конгресса США. Я очень хотел, чтобы нам выдали летальное оружие. Надеюсь, что Трамп может это объявить - это первое, второе - очень важно, что они поддерживают идею борьбы с коррупцией в Украине, идею антикоррупционных судов", - сказал он.

Саакашвили добавил, что будет "бороться за это", однако надеется на поддержу международного сообщества, чтобы люди понимали, что они не одни.

"Народ Украины заслуживает поддержки, и очень важно, дабы эта поддержка была высказана", - подчеркнул он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прибыл под администрацию президента, чтобы попросить чиновников выдать ему документы.

Теги материала: Украина, США, летальное оружие, Михаил Саакашвили
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [15] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Саакашвили поблагодарил Тимошенко за поддержку
Важное
Эксклюзив  Саакашвили поблагодарил Тимошенко за поддержку
Саакашвили открыл штаб-квартиру в лесах Черкасской области
Важное
Эксклюзив  Саакашвили открыл штаб-квартиру в лесах Черкасской области
Саакашвили назвал двух главных врагов Украины
Важное
Эксклюзив  Саакашвили назвал двух главных врагов Украины
Трамп пригрозил Северной Корее "полным уничтожением"
Важное
Трамп пригрозил Северной Корее "полным уничтожением"
Трамп призвал ООН отстаивать суверенитет Украины
Важное
Трамп призвал ООН отстаивать суверенитет Украины
Саакашвили сообщил, зачем прибыл к администрации президента в отсутствие Порошенко
Важное
Эксклюзив  Саакашвили сообщил, зачем прибыл к администрации президента в отсутствие Порошенко

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили поблагодарил Тимошенко за поддержку
Эксклюзив  Саакашвили поблагодарил Тимошенко за поддержку
19.09.2017
Саакашвили открыл штаб-квартиру в лесах Черкасской области
Эксклюзив  Саакашвили открыл штаб-квартиру в лесах Черкасской области
19.09.2017
Наливайченко озвучил главные причины бедности в Украине
Эксклюзив  Наливайченко озвучил главные причины бедности в Украине
19.09.2017
Саакашвили назвал двух главных врагов Украины
Эксклюзив  Саакашвили назвал двух главных врагов Украины
19.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика