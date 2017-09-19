Трамп пригрозил Северной Корее "полным уничтожением"

MIGnews.com.ua

Северная Корея должна быть "полностью уничтожена", если не закроет ядерную программу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в ООН, передает USA Today .

"США имеют большую силу и выдержку, но если мы будем вынуждены защищать себя или своих союзников, то у нас не останется иного выбора, кроме полного уничтожения Северной Кореи. Человек-ракета находится на самоубийственной миссии как для себя самого, так и для своего режима. США готовы и могут. Однако, надеюсь, в этом не будет необходимости", - сказал он.

Также президент США поблагодарил членов Совета безопасности за новые санкции против Корейской народно-демократической республики, но призвал к дальнейшему увеличению давления на страну.

"Надо сделать значительно больше. Пришло время всем народам работать вместе, чтобы изолировать режим Кима, пока он не прекратит свое враждебное поведение", - указал он.

Помимо этого, Трамп осудил международную торговлю с Северной Кореей.

"Возмутительно, что некоторые государства не только торгуют с этим режимом, но и вооружают его, поставляют и оказывают финансовую поддержку стране, которая угрожает миру ядерным конфликтом", - подытожил он.