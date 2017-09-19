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Трамп призвал ООН отстаивать суверенитет Украины
19.09.2017 19:04

Трамп призвал ООН отстаивать суверенитет Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал прекратить угрозы суверенитету государств в мире и продолжать отстаивать уважение к государственным границам, указав на ситуацию в Украине, которая страдает от агрессии Российской Федерации.

Такое заявление он сделал, выступая на открытии общеполитических дебатов в рамках 72 сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Укринформ.

"Необходимо ограждать свои страны, их интересы и будущее, необходимо отвергать угрозы суверенитету, начиная от Украины, и до Южно-Китайского моря. Мы должны отстаивать уважение к границам и уважение к культуре, а также мирное взаимодействие", - сказал Трамп.

Также президент США обратился к лидерам государств, которые представлены на Генеральной ассамблее, с призывом исполнять обязательства перед своими народами.

"Как и задумывали основатели Объединенных Наций, нужно действовать совместно, бороться с теми, кто угрожает нам хаосом, беспорядками и террором", - отметил Трамп.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, диалог между президентами Украины и США Петром Порошенко и Дональдом Трампом будет жестким и прямым.

Теги материала: Украина, США, Дональд Трамп, суверенитет, ООН
Новости СМИ2
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