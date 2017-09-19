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Саакашвили сообщил, зачем прибыл к администрации президента в отсутствие Порошенко
19.09.2017 18:42

Эксклюзив  Саакашвили сообщил, зачем прибыл к администрации президента в отсутствие Порошенко

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прибыл под администрацию президента, чтобы попросить чиновников выдать ему документы. Такое заявление сам Саакашвили сделал в эфире телеканала NewsOne.

"Я не могу обратиться в суд, чтобы вернуть гражданство, так как у меня отсутствуют четыре нужных документа, которые они мне не выдают. Я пришел под администрацию президента, дабы обратиться чиновникам, чтобы те выдали мне документы", - сказала он.

Также он отметил, что планирует обратиться за помощью к украинским судам, хотя у него нет к ним доверия.

"Потому что я пойду туда вместе с людьми и иностранными экспертами под присмотром международных и украинских медиа", - добавил Саакашвили.

Известно, что в настоящее время президент Украины Петр Порошенко находится в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 19 сентября, экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили прибыл в Киев.

Теги материала: Киев, Администрация президента, Михаил Саакашвили, чиновники, суд
Новости СМИ2
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