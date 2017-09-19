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Генсек ООН заявил о необходимости изменения формата антитеррористического партнерства
19.09.2017 17:43

Генсек ООН заявил о необходимости изменения формата антитеррористического партнерства

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящее время в мире есть множество проблем, которые требуют реагирования Организации Объединенных Наций, чтобы восстановить доверие граждан. Об этом он сообщил в ежегодном докладе о деятельности организации на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН во вторник в Нью-Йорке, передает Укринформ.

"Мы - народы и объединенные нации - стоим перед огромными вызовами. Наш мир - в беде. Люди страдают и недовольны", - сказал генеральный секретарь ООН.

Гутерреш подчеркнул, что рост опасностей, нестабильность, миграция, терроризм и климатические изменения сейчас являются главными проблемами в мире.

"Общества разделены, политические силы поляризованы", - указал он.

Также генеральный секретарь ООН выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям можно построить мир и восстановить доверие.

"В следующем году я намерен созвать первое заседание антитеррористического агентства на уровне стран-членов, чтобы сформировать новое измерение партнерства в противодействии терроризму", - сообщил он.

Помимо этого, Гутерреш уточнил, что бороться с терроризмом на местах недостаточно, необходимо блокировать источники радикализации.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководство Организации Объединенных Наций обязано изменить некоторые принципы работы, а также уменьшить бюрократию в организации.

Теги материала: ООН, генеральный секретарь, партнерство, терроризм, миграция, климат
Новости СМИ2
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