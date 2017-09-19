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Грымчак назвал страны, которые готовы финансировать миссию ООН на Донбассе
19.09.2017 17:09

Грымчак назвал страны, которые готовы финансировать миссию ООН на Донбассе

Франция и Соединенные Штаты Америки готовы финансировать миротворческую миссию ООН в Украине. Такое заявление сделал заместитель руководителя Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, сообщает Радио Вести.

"После принятия решения о размещении миротворческой миссии секретарь (генсек ООН - ред.) посылает группу, которая делает расчеты сколько, какого качества и тому подобное нужно войск миротворческой миссии. А потом уже принимается решение. От принятия решения до размещения миротворцев проходит минимум шесть месяцев. Уже есть заявление Соединенных Штатов, что они готовы финансировать такую миссию. Есть похожее заявление от Франции. Мы можем рассчитывать на то, что подключатся Великобритания и Канада", - сказал он.

Помимо этого, отвечая на вопрос о том, какие страны могут направить миротворцев на Донбасс, Грымчак отметил, что "это может быть весь мир, кроме, я думаю, стран СНГ - они вряд ли согласятся. И разумеется, кроме войск страны-агрессора России".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, предложения Российской Федерации касательно введения миротворцев ООН на Донбасс содержат вредные для Украины элементы, однако могут стать отправной точкой для достижения компромисса.

Теги материала: Донбасс, миротворцы, Грымчак, США, Франция, финансирование
Новости СМИ2
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