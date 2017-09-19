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Россия заявила об обострении на Донбассе в случае предоставления Украине летального оружия
19.09.2017 15:54

Россия заявила об обострении на Донбассе в случае предоставления Украине летального оружия

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что предоставление Киеву летального оружия вызовет напряженность, а не поспособствует урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

"А почему должны быть какие-то действия? Это вопрос двусторонних украино-американских отношений в части предоставления кредита. Порошенко также говорил о летальных вооружениях. Вот насчет этого мы неоднократно уже заявляли достаточно ясную и однозначную позицию, что подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины - раз. И второе - деэскалация напряженности. Президент также давал комментарии на этот счет", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко проведет более 20 встреч в США, в ходе которых подымет вопрос предоставления летального оружия стране.

Теги материала: Украина, Донбасс, США, летальное оружие, Россия
Новости СМИ2
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