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СМИ: СБУ пришла с обысками к крупному интернет-оператору
19.09.2017 15:36

СМИ: СБУ пришла с обысками к крупному интернет-оператору

Служба безопасности Украины обыскивает обыск одного из самых крупных магистральных телеком-операторов Евротранстелеком. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в компании.

Данные мероприятия начались утром во вторник, 19 сентября. Также сообщается, что обыски были проведены и в других компаниях телеком-отрасли. Отмечается, что это касается магистральных провайдеров и операторов интернета.

В августе этого года Высший административный суд удовлетворил Евротранстелекома против Национальной комиссии по вопросам регулирования связи по делу маршрутизации телефонного трафика на номера, которые были выделены Российской Федерацией для телеком-компаний оккупированного Крыма.

Также с 10 по 30 мая 2016 года регулятор провел проверку деятельности Евротранстелекома, во время которой зафиксировал пять вызовов на указанные номера.

В результате суд посчитал, что, согласно положению о Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, регулятор должен разработать и внедрить алгоритм и процедуры запрета маршрутизации крымского трафика, однако он так и не сделал этого.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники правоохранительных органов проводят санкционированные судом обыски в ПАО "Харьковгоргаз".

Теги материала: СБУ, обыск, оператор, компания
Новости СМИ2
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