СМИ: СБУ пришла с обысками к крупному интернет-оператору

MIGnews.com.ua

Служба безопасности Украины обыскивает обыск одного из самых крупных магистральных телеком-операторов Евротранстелеком. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в компании.

Данные мероприятия начались утром во вторник, 19 сентября. Также сообщается, что обыски были проведены и в других компаниях телеком-отрасли. Отмечается, что это касается магистральных провайдеров и операторов интернета.

В августе этого года Высший административный суд удовлетворил Евротранстелекома против Национальной комиссии по вопросам регулирования связи по делу маршрутизации телефонного трафика на номера, которые были выделены Российской Федерацией для телеком-компаний оккупированного Крыма.

Также с 10 по 30 мая 2016 года регулятор провел проверку деятельности Евротранстелекома, во время которой зафиксировал пять вызовов на указанные номера.

В результате суд посчитал, что, согласно положению о Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, регулятор должен разработать и внедрить алгоритм и процедуры запрета маршрутизации крымского трафика, однако он так и не сделал этого.