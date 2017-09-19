Саакашвили с однодневным визитом прибыл в Киев

MIGnews.com.ua

Во вторник, 19 сентября, екс-председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили прибыл в Киев, сообщает Newsone .

По данным источника, уже завтра Михеил Саакашвили должен отправиться в Днепр.

Стоит отметить, что на 12:00 анонсирован брифинг адвокатов Саакашвили при его участии касательно обжалования указа президента Петра Порошенко о прекращении гражданства экс-президента Грузии.