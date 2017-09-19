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Саакашвили с однодневным визитом прибыл в Киев
19.09.2017 12:55

Саакашвили с однодневным визитом прибыл в Киев

Во вторник, 19 сентября, екс-председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили прибыл в Киев, сообщает Newsone.

По данным источника, уже завтра Михеил Саакашвили должен отправиться в Днепр.

Стоит отметить, что на 12:00 анонсирован брифинг адвокатов Саакашвили при его участии касательно обжалования указа президента Петра Порошенко о прекращении гражданства экс-президента Грузии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко понадеялся, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приедет в Киев только для того, чтобы отнести в суд иск на решение о лишении его гражданства. Также Луценко добавил, что правительство Украины не будет поддаваться на провокации со стороны Саакашвили и его сторонников. Поэтому насилия и необоснованных арестов по данному делу не будет.

Теги материала: Михаил Саакашвили, прибыл, Киев
Новости СМИ2
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