Саакашвили с однодневным визитом прибыл в Киев

Во вторник, 19 сентября, екс-председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили прибыл в Киев, сообщает Newsone.
По данным источника, уже завтра Михеил Саакашвили должен отправиться в Днепр.
Стоит отметить, что на 12:00 анонсирован брифинг адвокатов Саакашвили при его участии касательно обжалования указа президента Петра Порошенко о прекращении гражданства экс-президента Грузии.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко понадеялся, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приедет в Киев только для того, чтобы отнести в суд иск на решение о лишении его гражданства. Также Луценко добавил, что правительство Украины не будет поддаваться на провокации со стороны Саакашвили и его сторонников. Поэтому насилия и необоснованных арестов по данному делу не будет.