Верховная Рада 19.09.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

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Во вторник, 19 сентября, на пленарном заседании Верховной Рады рассмотрят законопроекты, которые касаются повышения пенсий. А во во втором чтении продолжит рассмотрение президентского законопроекта о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты (№6232).

Вторым вопросом сегодня планируется к рассмотрению проект постановления о повестке дня седьмой сессии парламента. Среди прочего сегодня также депутаты планируют рассмотреть законопроекты, которые касаются повышения пенсий. Также сегодняшним повесткой дня во втором чтении предполагается рассмотреть правительственный законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327).

Законопроектом устанавливается, что в судах функционирует Единая судебная информационно-телекоммуникационная система. Она обеспечивает обмен документами в электронной форме между судами, между судом и участниками судебного процесса, между участниками судебного процесса, а также фиксирования судебного процесса и участие участников судебного процесса в судебном заседании в режиме видеоконференции. Исковые и другие заявления, жалобы и другие процессуальные документы, которые подаются в суд и могут быть предметом судебного разбирательства, в порядке их поступления подлежат обязательной регистрации в системе в день поступления документов. Определение судьи или коллегии судей (судьи-докладчика) для рассмотрения конкретного дела осуществляется системой в порядке, определенном кодексами (автоматизированное распределение дел). При голосовании за законопроект в первом чтении предлагалось ввести систему автоматизированного ареста средств, которая должна позволить обеспечить оперативное (в пределах нескольких минут) выявление денежных средств, принадлежащих ответчику или должнику, и наложить на них арест в соответствии с судебным решением или постановлением государственного исполнителя. Однако при подготовке законопроекта ко второму чтению из документа было изъято положение об автоматическом аресте средств. Также было учтено предложение не увеличивать ставки судебного сбора, а институт электронного судопроизводства предлагается вводить только через год после того, как закон вступит в силу, чтобы было время на надлежащую подготовку к внедрению этого института. Среди прочего, в частности, в Кодексе административного судопроизводства Украины определяются особенности производства по типичным и примерным делам. Законопроектом также определяются основания проведения урегулирования спора с участием судьи, которое проводится по согласию сторон до начала рассмотрения дела по существу.