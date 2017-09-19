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Премьер-министр Болгарии выступил за снятие санкций с России
19.09.2017 10:22

Премьер-министр Болгарии выступил за снятие санкций с России

В понедельник, 18 сентября, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что санкции ЕС в отношении Российской Федерации необходимо отменить, сообщает Корреспондент.

По словам Борисова, поскольку Болгария является членом НАТО, а НАТО своим главным врагом определяет Россию, оборонная доктрина страны направлена против нее.

"В то же время мы говорим о том, что мы должны хорошо и прагматично работать, чтобы иметь российских туристов, чтобы иметь интерконнектор с Россией для европейского газового хаба и чтобы вместе бороться с терроризмом ", - отметил политик.

Также он добавил , что Болгария должна работать над отменой санкций ЕС против России, так как со следующего года Болгария председательствует в Совете ЕС.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Министры иностранных дел Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии обратились в Министерство иностранных дел Украины и выразили свою обеспокоенность из-за образовательной реформы. Соответствующее заявление сделала глава болгарского внешнеполитического ведомства Екатерина Захариева.

Теги материала: санкции, Россия, Болгария, премьер-министр
Новости СМИ2
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