Премьер-министр Болгарии выступил за снятие санкций с России

MIGnews.com.ua

В понедельник, 18 сентября, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что санкции ЕС в отношении Российской Федерации необходимо отменить, сообщает Корреспондент .

По словам Борисова, поскольку Болгария является членом НАТО, а НАТО своим главным врагом определяет Россию, оборонная доктрина страны направлена против нее.

"В то же время мы говорим о том, что мы должны хорошо и прагматично работать, чтобы иметь российских туристов, чтобы иметь интерконнектор с Россией для европейского газового хаба и чтобы вместе бороться с терроризмом ", - отметил политик.

Также он добавил , что Болгария должна работать над отменой санкций ЕС против России, так как со следующего года Болгария председательствует в Совете ЕС.