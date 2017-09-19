Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
США отправили на территорию Афганистана еще 3 тыс. военных
19.09.2017 09:09

США отправили на территорию Афганистана еще 3 тыс. военных

Во вторник, 19 сентября, США отправили на территорию Афганистана еще 3 тысячи военных, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, в Афганистане уже находятся около 11 тысяч американских военнослужащих, которые занимаются стабилизацией обстановки в стране

По словам министра обороны США Джима Мэттиса, большинство военных уже вылетели в пункт назначения.

Стоит отметить, что солдаты армии США находятся в Афганистане 16 лет. После усиления позиций радикально-исламистского движения "Талибан" ситуация в стране вновь сильно усложнилась. По данным военных, под контролем повстанцев находится около 11% Афганистана. Еще за треть территорий ведется борьба.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ЦРУ просит разрешить активнее применять беспилотники в Афганистане. Если президент Трамп удовлетворит запрос спецслужбы, то это будет первое официальное разрешение для ЦРУ на проведение тайных операции беспилотников в Афганистане и других кризисных регионах.

Теги материала: Афганистан, военные, США
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [2] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Трамп призвал главу ООН изменить принципы работы
Важное
Трамп призвал главу ООН изменить принципы работы
В США прокомментировали возможное изменение позиции по климатическому соглашению
Важное
В США прокомментировали возможное изменение позиции по климатическому соглашению
США планируют ужесточить правила въезда иностранцам в страну
Важное
США планируют ужесточить правила въезда иностранцам в страну
Волкер: Российские предложения о миротворцах на Донбассе разделят Украину
Важное
Волкер: Российские предложения о миротворцах на Донбассе разделят Украину
Конгрессмен США: Для решения конфликта в Украине Путин должен вывести свои танки
Важное
Конгрессмен США: Для решения конфликта в Украине Путин должен вывести свои танки
Экс-министр обороны США назвал лучший способ защиты от России
Важное
Экс-министр обороны США назвал лучший способ защиты от России

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом
Эксклюзив  После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом  Фоторепортаж  Видеорепортаж
18.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
18.09.2017
Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину
Эксклюзив  Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину
18.09.2017
Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
Эксклюзив  Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
17.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика