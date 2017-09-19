США отправили на территорию Афганистана еще 3 тыс. военных

MIGnews.com.ua

Во вторник, 19 сентября, США отправили на территорию Афганистана еще 3 тысячи военных, сообщает РБК-Украина .

По данным источника, в Афганистане уже находятся около 11 тысяч американских военнослужащих, которые занимаются стабилизацией обстановки в стране

По словам министра обороны США Джима Мэттиса, большинство военных уже вылетели в пункт назначения.

Стоит отметить, что солдаты армии США находятся в Афганистане 16 лет. После усиления позиций радикально-исламистского движения "Талибан" ситуация в стране вновь сильно усложнилась. По данным военных, под контролем повстанцев находится около 11% Афганистана. Еще за треть территорий ведется борьба.