Рабинович: Нам предлагают год терпеть, взять взаймы и кормить вороватую бюрократическую свору!

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Народный депутат Украины Вадим Рабинович высказал свою позицию относительно предложенного правительством бюджета страны на 2018 год.

"К моему глубокому сожалению нам снова предложен бюджет проедания. Основные доходы - таможня, акцизы, налоги… И никакого развития! Нам предлагают потерпеть еще, взять еще взаймы. Только для одного: чтобы еще год прокормить, продержать в креслах вот эту вороватую бюрократическую свору!"

Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала NewsOne.

"В предлагаемом правительством бюджете на всю науку страны выделено примерно 7 млрд грн - это как, примерно, бюджет маленького исследовательского института в Европе или США… На патриотизм при этом выделено достаточно средств, на создание пантеона героев, еще полмиллиарда на создание фильмов, которые неизвестно кто будет распределять и какие конкретно фильмы делать. Но при этом самые важные экономические показатели печальные, я не вижу ничего там такого, на чем бы остановить взгляд и сказать: о, наконец-то!..", - подчеркнул политик.

"В стране готовится системное убийство финансовой структуры - и заложенный правительством курс гривни в 30 за доллар - еще довольно оптимистический сценарий, увы!.. Хочу обратить внимание всех любителей расследований - расследуйте, пожалуйста, как Гонтарева и Фонд гарантирования вкладов подписали договор с двумя американскими торговыми площадками, где ФГВ будет продавать залоговые активы. Непонятно, кто там, в Америке, будет интересоваться нашими украинскими активами и залогами, очевидно, это будут украинские деньги… Которые, подсказывает разум, теперь нашли, каким образом отмыть - и вернуть в страну, уже выкупив все, что есть, с дисконтом в 90-100%. Я сегодня опубликовал перечень тех банков, с залогами которых планируют так сделать", - сообщил народный депутат.

"Конечно, при таких махинациях, с такими долгами, при неизвестно чем наполняемом бюджете они курс не удержат, да и вообще вряд ли что смогут сделать. У меня такое впечатление, что они просто собираются с силами, чтобы окончательно доворовать страну!", - резюмировал Вадим Рабинович.