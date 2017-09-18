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Рабинович: Нам предлагают год терпеть, взять взаймы и кормить вороватую бюрократическую свору!
18.09.2017 21:49

Рабинович: Нам предлагают год терпеть, взять взаймы и кормить вороватую бюрократическую свору!  Видеорепортаж

Народный депутат Украины Вадим Рабинович высказал свою позицию относительно предложенного правительством бюджета страны на 2018 год.

"К моему глубокому сожалению нам снова предложен бюджет проедания. Основные доходы - таможня, акцизы, налоги… И никакого развития! Нам предлагают потерпеть еще, взять еще взаймы. Только для одного: чтобы еще год прокормить, продержать в креслах вот эту вороватую бюрократическую свору!"

Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала NewsOne.

"В предлагаемом правительством бюджете на всю науку страны выделено примерно 7 млрд грн - это как, примерно, бюджет маленького исследовательского института в Европе или США… На патриотизм при этом выделено достаточно средств, на создание пантеона героев, еще полмиллиарда на создание фильмов, которые неизвестно кто будет распределять и какие конкретно фильмы делать. Но при этом самые важные экономические показатели печальные, я не вижу ничего там такого, на чем бы остановить взгляд и сказать: о, наконец-то!..", - подчеркнул политик.

"В стране готовится системное убийство финансовой структуры - и заложенный правительством курс гривни в 30 за доллар - еще довольно оптимистический сценарий, увы!.. Хочу обратить внимание всех любителей расследований - расследуйте, пожалуйста, как Гонтарева и Фонд гарантирования вкладов подписали договор с двумя американскими торговыми площадками, где ФГВ будет продавать залоговые активы. Непонятно, кто там, в Америке, будет интересоваться нашими украинскими активами и залогами, очевидно, это будут украинские деньги… Которые, подсказывает разум, теперь нашли, каким образом отмыть - и вернуть в страну, уже выкупив все, что есть, с дисконтом в 90-100%. Я сегодня опубликовал перечень тех банков, с залогами которых планируют так сделать", - сообщил народный депутат.

"Конечно, при таких махинациях, с такими долгами, при неизвестно чем наполняемом бюджете они курс не удержат, да и вообще вряд ли что смогут сделать. У меня такое впечатление, что они просто собираются с силами, чтобы окончательно доворовать страну!", - резюмировал Вадим Рабинович.

 

Теги материала: депутат, нардеп, партия, Вадим Рабинович, Рабинович, За Життя
Новости СМИ2
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